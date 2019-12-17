Giresunspor gelecekten umutlu - Son Dakika
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Giresunspor gelecekten umutlu

6 saat önce

Kutlu, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmanda oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında rakiplerine 2-0 yenilmelerine rağmen, oyuncularının oynadığı futbol ve ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnun olduğunu ifade etti.

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Kutlu, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmanda oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında rakiplerine 2-0 yenilmelerine rağmen, oyuncularının oynadığı futbol ve ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnun olduğunu ifade etti.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında kırmızı kartlara ve çıkan olaylara kadar ki zaman diliminde sahada tek taraflı bir oyun olduğuna işaret eden Kutlu, "Oyunun tek hakimi ve pozisyon üreten tarafıydık. Çok rahat kazanacağımız bir maçtan mağlup ayrıldık." diye konuştu.


Kutlu, ligin ilk yarısını Altınordu ve Altay maçlarını kazanarak tamamlamak istediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:


"Göreve geldiğimizde 1 puanla ligin son sıralarına demir atmış, öz güvenlerini kaybetmiş oyuncularımla birlikte 11 haftada 18 puan toplayarak play-off hattına yaklaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktır. Bu karakterli oyucu grubu, özverili başkan ve yönetim kurulu üyelerimizle, takımımıza destek veren, inanmış taraftarlarımızla sezon sonu ipi göğüsleyeceğimize inancım tamdır."


Öte yandan, yeşil-beyazlı takım, TFF 1. Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.


LA LİGA'DA HAFTANIN EN KLAS HAREKETLERİ;



Erzurumspor Kulübü, Giresunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:25 
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