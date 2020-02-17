Giresunspor gelecekten umutlu - Son Dakika
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Giresunspor gelecekten umutlu

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, Fatih Karagümrük karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını ancak hedefleri doğrultusunda mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Giresunspor gelecekten umutlu, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, Fatih Karagümrük karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını ancak hedefleri doğrultusunda mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrük maçında iyi oynamalarına rağmen karşılaşmayı 2-1 kaybettiklerini anımsattı.

Karşılaşmanın 60 dakikalık süresini 10 kişi oynadıklarını ve son saniyeye kadar mücadele ettiklerini vurgulayan Kutlu,"Rakibimize birkaç pozisyon dışında gol fırsatı tanımadık. Biz de önemli pozisyonlara girdik. Kazanabileceğimiz bir maçtı ama olmadı, üzgünüz." dedi.

Hakemin verdiği kararların da skoru etkilediğini öne süren Kutlu, "Oyuncularımıza güveniyoruz. Hedefi olan bir takımız. Bu hedef doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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