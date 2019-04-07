Son Dakika Haberleri: Giresunspor-Gençlerbirliği Maçının Ardından

Giresunspor-Gençlerbirliği Maçının Ardından

7 dakika önce

- Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç'ın açıklamaları Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in açıklamaları GİRESUN - Spor Toto 1. Ligin 28.

- Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç'ın açıklamaları
Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in açıklamaları GİRESUN - Spor Toto 1. Ligin 28. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Önümüzdeki 2-3 maçı acilen kazanıp bulunduğumuz yerden çıkmamız gerekiyor." dedi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise Giresun gibi zor bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:17 Kaynak: AA

Kemal Kılıç, Giresun, Giresunspor, Gençlerbirliği, Spor
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