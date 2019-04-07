Giresunspor-Gençlerbirliği Maçının Ardından
7 dakika önce
- Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç'ın açıklamaları Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in açıklamaları GİRESUN - Spor Toto 1. Ligin 28.
- Giresunspor
Teknik Direktörü Kemal Kılıç
'ın açıklamaları Gençlerbirliği
Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez
'in açıklamaları GİRESUN - Spor Toto 1. Ligin 28. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Önümüzdeki 2-3 maçı acilen kazanıp bulunduğumuz yerden çıkmamız gerekiyor." dedi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise Giresun gibi zor bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:17 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u 2-0 ile Geçti
Sarı Kart Gören Emre, Sinirlenerek Formasını Yırttı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Tepkisi: Maşallah Rekor Kırıyorlar
Hasan Ali Kaldırım, Maç Sonunda İsyan Etti