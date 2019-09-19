Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Hakan Kutlu ile sözleşme imzaladı
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Giresunspor, Hakan Kutlu ile sözleşme imzaladı

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Giresunspor, Hakan Kutlu ile sözleşme imzaladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, sezona Teknik Direktör Erkan Sözeri ile başladıklarını söyledi.

Erkan Sözeri'nin İstanbulspor maçı sonrası ayrılmak istediğini bildirdiğini ifade eden Eren, kendisi ile yapılan görüşme sonrası yolların ayrılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

Teknik Direktör Hakan Kutlu ile görüştüklerini ve anlaştıklarını vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

"Hedefimizden kesinlikle sapmış değiliz. Yani şöyle zannetmesin kimse, 'Giresunspor dört maçta bir puan aldı, başkan yoruldu, yıprandı veya yıpratıyoruz' böyle bir durum yok. Biz hedefimizden sapmış değiliz. Oyuncularımızın inancı tam. Özellikle bizim oyuncularımıza olan inancımız da tam."

Eren, Fatih Karagümrük maçıyla ligde çıkışa geçmek istediklerini, sezonu hedefledikleri yerde tamamlamayı arzu ettiklerini aktardı.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Giresun şehrine geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kutlu, beklentileri bildiklerini ve bunun karşılığını vermek istediklerini vurgulayarak, "Beklenti büyük. Çünkü yapılan yatırımlar var. İyi kadro var, inşallah bu beklentinin karşılığını veririz. Tabii kolay bir iş değil, ama inanıyoruz. Hep beraber birlikteliği sağladığımız zaman yönetim kurulu, oyuncular, özellikle yerel basın biz bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hakan Kutlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:33 Kaynak: AA
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