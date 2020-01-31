Giresunspor, Hatay'a öz güvenli gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor, Hatay'a öz güvenli gidiyor - Son Dakika Spor

Giresunspor, Hatay'a öz güvenli gidiyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, ikinci yarının ilk iki haftasında yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti.

Giresunspor, Hatay'a öz güvenli gidiyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, ikinci yarının ilk iki haftasında yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın form durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Ligin ikinci yarısında aldıkları galibiyetlerle Hatay'a öz güvenli gittiklerini dile getiren Usta, "Ligin ikinci yarısı Giresunspor için çok önemli. Bu ligde her takıma saygılıyız, takımlar arasında çok fazla bir fark yok, mücadele eden kazanıyor. Ligin ikinci yarısının ilk iki haftasında yakaladığımız çıkışı Hatayspor karşısında da devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Asbaşkan Usta, ligi ilk 6'da bitirmek için büyük bir mücadele vereceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mücadeleden yoksun olmadıkça iyi sonuçlar alacağız. Yenilebiliriz ama yenilirken de iyi mücadele eden takım olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Koşacağız, koşacağız en sonunda da hedefe koşacağız. Bundan sonra taraftarlara da iş düşüyor, şehrin kenetlenmesi halinde 43 yıllık Süper Lig özlemine son verebiliriz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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