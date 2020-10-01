Giresunspor, Hentbol 1. Lig'inde mücadele edecek - Son Dakika

Giresunspor, Hentbol 1. Lig'inde mücadele edecek

Giresunspor yönetiminin destekleriyle kulüp bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan Giresunspor Erkek Hentbol Takımı, bu yıl 1. Lig'de mücadele edecek.

Giresunspor, Hentbol 1. Lig'inde mücadele edecek, System.String[]

Giresun spor yönetiminin destekleriyle kulüp bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan Giresunspor Erkek Hentbol Takımı, bu yıl 1. Lig'de mücadele edecek.

Giresunspor Gençlik ve Spor Derneği adıyla 1. Lig'e yükselen Erkek Hentbol Takımı'nı bünyesine katan Giresunspor, hentbol alanında Giresunspor Erkek Hentbol Takımı ismiyle devam edecek.

Giresunspor olarak Hentbol branşında da mücadele edecek olmanın heyecan verici bir duygu olduğunu belirten Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Giresunspor'un birçok spor dalında ismini duyuracağını ve bunun için 1. Lig'de mücadele eden Erkek Hentbol Takımını Giresunspor bünyesine dahil ettiklerini söyledi.

Başkan Karaahmet, bu yıl itibariyle Giresunspor'un hentbol alanında da faaliyet göstereceğini ifade ederek, "Giresunspor Hentbol Takımı, Hentbol 1.Ligi'nde Giresun'a ve Giresunspor'a yakışır bir şekilde mücadelesini sürdürerek takımı en iyi yerlere Süper Lig seviyesine çıkartmak için tüm gayret ile çalışacaktır. Bizler kulüp yöneticileri olarak teknik ekibimiz, sporcu ve personelimizle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Giresunspor Hentbol Takımı Baş Antrenörü Gökhan Kolukısaoğlu, Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in, Giresun'da daha önce hiç kimsenin öncülük etmediği bir şeyi başardığını belirterek, "Giresunspor çok büyük bir takım, bu camiada bulunmak ve bu camia ya hizmet etmek bizim en büyük hayalimiz, Giresunspor sevgisini yaşamanın duygusu bambaşka bir şey bugün Başkanımız bu güne kadar hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaparak Giresun'a ve Giresun'un gençlerine sahip çıktı. Bize bu imkanı sunduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - GİRESUN

Giresunspor, Hentbol 1. Lig'inde mücadele edecek

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor, Hentbol 1. Lig'inde mücadele edecek - Son Dakika Spor

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