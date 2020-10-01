Giresunspor, Hentbol Erkekler 1. Lig'de mücadele edecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, Giresunspor Erkek Hentbol Takımının bu sezon Hentbol Erkekler 1. Lig'de mücadele edeceğini bildirdi.

Karaahmet, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor Gençlik ve Spor Derneği adıyla lige yükselme başarısı elde eden takımını Giresunspor bünyesine kattıklarını belirtti.

Futbolun ardından Giresunspor'un hentbol branşında da mücadele edecek olmasının heyecan verici bir duygu olduğunu kaydeden Karaahmet, bir üst lige yükselmeyi hedeflediklerini aktardı.

Ligde Giresun'u ve Giresunspor'u en iyi şekilde temsil edileceğini vurgulayan Karaahmet, şunları kaydetti:

"Giresunspor Hentbol Takımı, birinci ligde Giresun'a ve Giresunspor'a yakışır bir şekilde mücadelesini sürdürecek. Bizler kulüp yöneticileri olarak teknik ekibimiz, sporcu ve personelimizle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."