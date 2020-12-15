Giresunspor ikinci yarıdaki maçlarını yeni stadında oynayacak

Giresun Valisi Enver Ünlü, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresun spor'un ligin ikinci yarısındaki maçlarını yeni inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nda oynayacağını belirtti.

Çotanak Spor Kompleksi antrenman sahasında Giresunsporlu futbolcular ve teknik heyet ile bir araya gelen Ünlü, daha sonra kulüp başkanı Hakan Karaahmet ile yeni stadyumda incelemelerde bulundu.

Ünlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, stadyumun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devrinin tamamlandığını söyledi.

Beklenen sona yaklaşıldığını dile getiren Ünlü, "İnşallah ligin ikinci yarısında Giresunspor, maçlarını yeni stadyumunda oynayacak. Bu takım bu stadı hak ediyor, bu stat da bu takıma layık bir stadyum oldu." dedi.

Ünlü, stadyumu seyircisiyle birlikte açmayı arzuladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İnşallah bu salgınla mücadele alınan tedbirler, vatandaşlarımızın katlandığı sıkıntılar bir an önce netice verir de inşallah seyirci ile futbolu buluşturup burada güzel galibiyetler, güzel neticeler alırız. Gerçekten Giresun'a yakışır bir stat oldu. Eksiğimiz kalmadı, bir tek köşelerdeki çimlerin güçlendirilmesi gerekiyor, onun da cihazın alımını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz yapacak, ondan sonra da Giresunspor'umuz ikinci yarıda maçlarını burada oynayacak. Her şey planlandığı gibi gidiyor."

Giresunspor'un ligde başarılı bir grafik sergilediğine işaret eden Ünlü, başarıları dolayısıyla tüm oyuncular ve teknik heyeti tebrik etti.

Ünlü, kompleks içerisindeki olimpik yüzme havuzunun ise mart ayında uluslararası organizasyonla açılışının yapılacağını kaydederek, "Burası sadece stadyum değil bir kompleks. Jimnastik sahaları, basketbol sahalarıyla burası 7 gün 24 saat spor ve sporculara hizmet edecek bir yer. Vatandaşlarımızın vakit geçireceği güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Stadyumun ismi için girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Ünlü, "Buradan tüm spor kamuoyuna, iş adamlarına, müteşebbislerimize sesleniyorum, çağrıda bulunuyorum. Giresunspor'a destek için diğer illerde olduğu gibi stadımıza da isim sponsoru arıyoruz. İnşallah bu isim sponsoru ile takımımız daha da güçlenecek." diye konuştu.

Vali Enver Ünlü, Çotanak Spor Kompleksi'nin yapımı için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.