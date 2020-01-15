Giresunspor ikinci yarıya ilk 6 hedefiyle başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor ikinci yarıya ilk 6 hedefiyle başlıyor - Son Dakika Spor

Giresunspor ikinci yarıya ilk 6 hedefiyle başlıyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Ligi ilk 6 içerisinde bitirmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız." dedi.

Giresunspor ikinci yarıya ilk 6 hedefiyle başlıyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Ligi ilk 6 içerisinde bitirmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız." dedi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının 17 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacakları Ekol Göz Menemenspor maçıyla başlayacağını söyledi.

Rakiplerinin ilk yarıdaki performansı ve aldığı puanlarla iyi bir takım olduğunu ifade eden Usta, "Menemenspor ilk yarıda sahamızda bizi yenmişti, şimdi biz de onları deplasmanda yenmek istiyoruz. İkinci yarıya galibiyetle başlamak önemli." diye konuştu.

Usta, ikinci yarıda 35 puan toplamak istediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bu olmayacak bir şey değil. Diğer takımların da aldığı sonuçları takip edip üst sıralara tırmanmak için mücadele edeceğiz. Ligi ilk 6 içerisinde bitirmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Biz ikinci yarıya hazırız, çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hataya tahammülümüz yok. İlk yarıdaki hataları yapmayıp ikinci yarı daha iyi sonuçlar almak istiyoruz."

Takımın iyi bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Usta, "Başkan da özverili bir şekilde çalışıyor, futbolcuların da form durumu gayet iyi. İkinci yarı koşan, mücadele eden, varını yoğunu ortaya koyan bir takım izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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