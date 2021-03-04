Giresunspor ile Albayrak Medya kuruluşu GZT isim sponsorluğu anlaşması imzaladı - Son Dakika

Giresunspor ile Albayrak Medya kuruluşu GZT isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

04.03.2021 17:06

- Giresunspor ile Albayrak Medya kuruluşu GZT isim sponsorluğu anlaşması imzaladı TFF 1. Lig'in en güçlü şampiyonluk adaylarından Giresunspor, Albayrak medya bünyesindeki GZT ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

- Giresunspor ile Albayrak Medya kuruluşu GZT isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

İSTANBUL - TFF 1. Lig'in en güçlü şampiyonluk adaylarından Giresunspor, Albayrak medya bünyesindeki GZT ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma ile birlikte Karadeniz ekibinin sezon sonuna kadar yeni adı GZT Giresunspor oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Türkiye'nin en büyük grup şirketlerinden Albayrak Medya çatısı altında faaliyet gösteren yeni nesil dijital içerik platformu GZT ile isim sponsorluğu konusunda sözleşme imzaladı. Albayrak Grubu Genel Merkezi'nde gerçekleşen törende imzaları Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet attı.

İmza töreninin ardından konuşan Ömer Karaca, GZT olarak TFF 1. Lig'de mücadele eden Giresunspor'a hem isim sponsoru hem de forma sponsoru olduklarını hatırlatarak, "Biz GZT olarak yeni büyüyen bir markayız. Giresunspor'u da bu anlamda kendimize benzetiyoruz. Birlikte güçlerimizi birleştirip o enerjiyi biraz daha yaymak suretiyle her iki markanın bilinilirliğini artırmak gibi bir hedefimiz var. Biz bundan sonraki süreçte de ekip olarak Giresunspor'un yanında olacağız. Yaklaşık 200 kişilik bir ekibimiz var. Hepimiz artık Giresunsporluyuz. Onlar birlikte gülüp onlarla birlikte ağlayacağız" dedi.

Giresunspor'un Süper Lig'e çıkacağından ümitli olduğunu söyleyen Karaca, önemli olanın Giresunspor olduğunu ve onların başarıları arttıkça kendi başarılarının da artmış olacağını vurgulayarak, "İsim sponsorluğu anlaşması bu sezon sonunda sona erecek. Önümüzdeki sezon da kulübümüzün yanında olmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

"Diğer şirketlere örnek olmasını temenni ediyorum"

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise GZT'ye teşekkür ederek, "Çok hızlı gelişti ve sonuçlandı. 'Artık arkamızda GZT var' diyoruz. Federasyon ile de görüştük ve bu maça yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Anadolu futbolunun çok önemli olduğunu vurgulayan Karaahmet, "GZT'nin de sporun yanında olması çok önemliydi. Anadolu takımlarının her zaman desteğe ihtiyacı var. GZT'nin yaptığının diğer şirketlere örnek olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Stat isim sponsorluğuyla ilgili de teklifler aldıklarını belirten Karaahmet, "İş dünyasından tabi ki bu beklentilerimiz var. Giresunpor'un stat isminde de yeni bir sponsorla yakında anlaşacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Öncelikli hedefimiz üst lige çıkmak için gerekli puanları toplamak"

Kalan tüm maçları kazanmak istediklerine dikkat çeken Karaahmet, "Bir hedefimiz var. Önemli olan, o hedefe ulaşmak için gerekli olan puanla ligi bitirmek. Her maça kazanmak için çıkıp gerekli puanları alarak bir üst lige çıkmak öncelikli hedefimiz" dedi.

Giresunspor'un mali konulardaki başarısına da değinen Hakan Karaahmet, "Biz çok büyük borçlarla değil, doğru planlamayla Süper Lig'e çıkarsak orada kalıcı olacağımızı düşünüyoruz. Birçok kulübün borç batağında olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu. Amaçlarının Giresunspor'u finansal olarak doğru yere oturtmak olduğunu söyleyen Karaahmet, GZT ve Albayrak Medya ailesine teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Giresunspor ile Albayrak Medya kuruluşu GZT isim sponsorluğu anlaşması imzaladı
Giresunspor ile Albayrak Medya kuruluşu GZT isim sponsorluğu anlaşması imzaladı
Giresunspor ile Albayrak Medya kuruluşu GZT isim sponsorluğu anlaşması imzaladı
Giresunspor ile Albayrak Medya kuruluşu GZT isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

Futbol Federasyonu, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor ile Albayrak Medya kuruluşu GZT isim sponsorluğu anlaşması imzaladı - Son Dakika Spor


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