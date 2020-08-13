Giresunspor ile FİSKOBİRLİK arasında protokol

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresun spor ile Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) arasında yeşil-beyazlı kulübe gelir sağlayacak olan protokol imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ile FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar arasında birliğin sattığı ürünlerden Giresunspor'a pay aktarılmasına ilişkin protokol imzalandığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bayraktar, Giresunspor ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden çok memnun olduklarını belirtti.

Giresunspor'un kurumsal bir yapıya sahip olmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bizim bütün spor branşlarına yaklaşımımız ve yakınlığımız bellidir ancak FİSKOBİRLİK'in Giresun ile ilgili manevi bir bağı vardır. Bu misyonla hareket etme anlamında doğru adreste, doğru insanla iş birliği yapmak gibi bir kararımız oldu. İnşallah hem Giresunspor için hem de FİSKOBİRLİK için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet ise iş birliğindeki asıl meselenin karşılıklı anlaşmaya varmak değil bir bütünleşme olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yılı çotanak yılı olarak ilan ettik. Bir tarafımız Giresunspor'a gönül verenler, bir tarafımız yönetim kurulumuz ve bir tarafımız da takımımız. Bu gönül verenlerin olmazsa olmazı FİSKOBİRLİK. Mesele sadece para değil, mesele birlik ve beraberlik içinde bütünleşebilmek. Bunun dışında zaten ekonomik sorunlar ile ilgili herkes elinden geleni yapıyor. Giresunspor'un en çok ihtiyacı olan şey birlik ve bütünlüğü sağlayabilmek, bunu burada sağlayabilirsek Giresunspor için daha başka mesaj vermiş oluruz. Bu amaçla başta FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfi Bayraktar'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimi iletiyorum."