Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, hazırlık maçı oynayacak.
Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde Yılport Samsunspor ile karşılaşacağı belirtildi.
Müsabakanın seyircisiz oynanacağı ve futbolseverlerin karşılaşmayı "Giresunspor FK" YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecekleri kaydedildi.
Kaynak: AA
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