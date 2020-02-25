Giresunspor "ilk 6" hedefinden vazgeçmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor 'ilk 6' hedefinden vazgeçmeyecek - Son Dakika Spor

Giresunspor "ilk 6" hedefinden vazgeçmeyecek

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, kalan haftalarda en iyi sonucu alarak ilk 6 hedefine ulaşmak istediklerini belirtti.

Giresunspor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, kalan haftalarda en iyi sonucu alarak ilk 6 hedefine ulaşmak istediklerini belirtti.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu kaybettikleri Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında iyi bir mücadele sergileyemediklerini söyledi.

Taraftarlardan özür dileyen Usta, "Korktuğumuz başımıza geldi, rakibi küçümsemenin, hafife almanın cezası ağır oluyor. Futbolcuların maça iyi konsantre olamaması ve iyi oyun ortaya koyamadığımız için kaybettik." dedi.

Usta, bu yenilgiyi yarın deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçıyla telafi etmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Akhisarspor maçını kazandığımız takdirde play-off avantajımızı geri alacağız. Lig kısaldı, makas daralıyor. Kalan haftalarda en iyi sonucu alarak ilk 6 hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Futbol sahada oynanıyor, mücadele eden kazanıyor. Akhisarspor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:44 Kaynak: AA
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