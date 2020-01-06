Giresunspor, İshak Doğan'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor, İshak Doğan'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Giresunspor, İshak Doğan'ı transfer etti

6 saat önce

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve son olarak Yılport Samsunspor kadrosunda yer alan İshak Doğan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Giresunspor, İshak Doğan'ı transfer etti, System.String[]

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve son olarak Yılport Samsunspor kadrosunda yer alan İshak Doğan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


İshak Doğan, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:37 
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