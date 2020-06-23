Giresunspor-İstanbulspor: 2-1 - Son Dakika

Giresunspor-İstanbulspor: 2-1

Karşılaşma 34'üncü dakikada İstanbulspor'un kullandığı taç atışıyla yeniden başladı.

Karşılaşma 34'üncü dakikada İstanbulspor'un kullandığı taç atışıyla yeniden başladı.

Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi


40'ıncı dakikada sol kanattan penaltı noktasına ortalanan topa İstanbulspor savunması müdahale edemedi ve top bir anda Milinkovic'in önünde kaldı. Milinkovic'in yakın mesafeden sert şutunu Alperen kornere yolladı.


51'inci dakikada kullanılan köşe atışında gerilere seken topu Ahmet İlhan aldı ve pasını Mehmet Güven'e aktardı. Mehmet Güven de bekletmeden Mehmet Taş'ı gördü. Mehmet Taş yaklaşık 25 metreden sert vurdu ve topu Alperen'in uzanamadığı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.


55'inci dakikada Numan'ın penaltı noktasına yakın bir noktaya ortaladığı topa Özgür Can yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşundan sonuç çıkmadı.


75'inci dakikada orta sahadan atılan derinleme pasa sağ kanatta Veysel hareketlendi. Veysel'in ceza sahasına yerden ortasına Özgür Can sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.


Maçta başka gol olmayınca Giresunspor ikinci yarıda bulduğu 2 golle rakibini 2-1 yendi.


STAT: Giresun Atatürk


HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Baran Eraslan (xxx)


GİRESUNSPOR: Metin (xx), Berkan (xxx), Ahmet Kesim (xxx), Numan (xxx), Muhammed (xx), Mehmet Taş (xxx), Mehmet Güven (xxx), Ahmet İlhan (x)(Dk. 68 Veysel Karani x), Marko Milinkovic (xx), Özgür Can (xxx) (Dk. 89 Murat), Raul Rusescu (x) (Dk. 85 Alpay Koçaklı)


İSTANBULSPOR: Alperen (x), Zafer Şensoy (x) (Dk. 79 Rıdvan x), Patrick Etoga (xx), Ali Aytemur (x) (Dk. 79 Wellington x), Oğuzhan (xx), Eslem (xx), Uygar Mert (x) (Dk. 82 Kağan Miray x), Onur (x), Ali Dere (x) (Dk. 86 Egehan Gök), Aldin Cajic (x), Papa Diouf (x) (Dk. 82 Emir Gökçe)


SARI KART: 77 Uygar Mert (İstanbulspor)


GOLLER: Dk. 51 Mehmet Taş, Dk. 75 Özgür Can Özcan (Giresunspor), Dk. 26 Aldin Cajic (İstanbulspor)

İstanbulspor, Giresunspor, Ahmet İlhan, Mehmet Taş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:08 

Son Dakika Spor Giresunspor-İstanbulspor: 2-1 - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:02 Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:20 Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu 15:42 Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı 15:28 Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı 14:48 Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor 13:28 Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek 12:49 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 12:32 Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 11:58 Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor 11:01 Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu 10:34 Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 09:52 Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi 09:32 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
19:32
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:25:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor-İstanbulspor: 2-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]