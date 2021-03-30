Giresunspor, İstanbulspor karşısında 3 puan hedefliyor - Son Dakika

Giresunspor, İstanbulspor karşısında 3 puan hedefliyor

30.03.2021 14:05
Giresunspor, İstanbulspor karşısında 3 puan hedefliyor, System.String[]

TFF 1. Ligin 28. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında İstanbulspor'u konuk edecek GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, hedeflerinin rakipleri önünde 3 puana ulaşmak ve Süper Lig iddiasını gelecek haftalara taşımak olduğunu söyledi.

TFF 1. Ligin 28. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında İstanbulspor'u konuk edecek GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, hedeflerinin rakipleri önünde 3 puana ulaşmak ve Süper Lig iddiasını gelecek haftalara taşımak olduğunu söyledi.

Akgün, AA muhabirine, ligde son 7 haftaya girildiğini ve her maçın kendileri için adeta final niteliği taşıdığını belirtti.

Telafisi olmayan karşılaşmalar oynayacaklarını ifade eden Akgün, hata yapma lükslerinin bulunmadığına vurgu yaptı.

Akgün, kendilerini çok zorlu bir karşılaşmanın beklediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Final karşılaşmalarımızdan birisi de İstanbulspor maçı. Bizi zor bir 90 dakika bekliyor. Hedefimiz rakibimiz önünde 3 puana ulaşmak ve Süper Lig iddiamızı gelecek haftalara taşımak. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyonluk kupasını Giresun'a getirecek, bu şehrin 44 yıllık Süper Lig özlemini gidereceğiz."

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, İstanbulspor karşısında 3 puan hedefliyor - Son Dakika Spor


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