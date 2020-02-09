Son Dakika › Spor › Giresunspor, İstanbulspor maçı ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika Spor
Giresunspor, İstanbulspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
6 saat önce
TFF 1. Lig'de dün oynan ve maçın 34. dakikasında yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Giresunspor-İstanbulspor müsabakası bugün sahada yapılan değerlendirme sonucu ileri bir tarihe ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'de dün oynan ve maçın 34. dakikasında yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Giresunspor- İstanbulspor müsabakası bugün sahada yapılan değerlendirme sonucu ileri bir tarihe ertelendi.
Ertelemeye ilişkin Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Karşılaşma TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Maçın tarihi daha sonra TFF tarafından açıklanacaktır" denildi. - GİRESUN
Son Dakika Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı Kasımpaşa-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı