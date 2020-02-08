Giresunspor- İstanbulspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor- İstanbulspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı - Son Dakika Spor

Giresunspor- İstanbulspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de bugün oynanan Giresunspor-İstanbulspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı.

Giresunspor- İstanbulspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı, System.String[]

TFF 1. Lig'de bugün oynanan Giresunspor- İstanbulspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı.


TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor sahasında İstanbulspor konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken elverişsiz hava ve saha koşullarından ötürü 34. dakikada hakem Diren Tunusluoğlu tarafında durduruldu. Bir süre sahada kar temizleme çalışması yapılırken yeniden etkisini arttıran kar yağışı sonrası hakemler ve futbolcular sahadan ayrıldı. Hakemlerin yaptığı toplantısı sonrası müsabaka pazar günü aynı saatte oynanmak üzere ertelendi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi
Düzce'de zincirleme kaza 4 yaralı Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Karar doğru Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk'ten çok konuşulan penaltı kararı

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:42:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor- İstanbulspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]