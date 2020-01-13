Giresunspor İzmir deplasmanından 3 puan hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor İzmir deplasmanından 3 puan hedefliyor - Son Dakika Spor

Giresunspor İzmir deplasmanından 3 puan hedefliyor

6 saat önce

TFF 1. Ligin 18'inci haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakiplerini mağlup ederek ikinci devreye iyi başlamak istediklerini söyledi.

Giresunspor İzmir deplasmanından 3 puan hedefliyor, System.String[]

TFF 1. Ligin 18'inci haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakiplerini mağlup ederek ikinci devreye iyi başlamak istediklerini söyledi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdikleri ikinci etap kampıyla sürdürdüklerini belirtti.

Ekol Göz Menemenspor'un da ligde üst sıraları hedeflediğini, bu nedenle kendilerini çok zorlu bir 90 dakikanın beklediğini iyi bildiklerini ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:

"Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma. 3 puan elde ederek play-off potasındaki takımlarla puan farkını azaltmak istiyoruz. Rakibimizin de hedefi üst sıralar. Bu nedenle çok zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. İki takım için de kazanmak kolay olmayacak. Ancak biz sonuna kadar mücadele ederek, 3 puana ulaşmayı arzu ediyoruz."

Kutlu, ligin ikinci yarısı için umut olduklarını dile getirerek, sezon sonunda Giresunspor'u hedeflerine ulaştırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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