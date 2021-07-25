Giresunspor, Joey Pelupessy'i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren GZT Giresunspor, son olarak Hollandalı ön libero Joey Pelupessy'i kadrosuna kattı. Yeşil beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarında 'Ailemize hoş geldin' paylaşımını yaparak duyurduğu yeni transferi ile resmi sözleşme imzaladı.

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