Son Dakika Haberleri: Giresunspor Kaçan Galibiyete Üzülüyor

Giresunspor Kaçan Galibiyete Üzülüyor

53 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında dün deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Stresimizi azaltacak, maçlara daha rahat çıkacak puanları almak üzereyken şanssız bir gol yedik, üzgünüz." dedi.

Giresunspor Kaçan Galibiyete Üzülüyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında dün deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Stresimizi azaltacak, maçlara daha rahat çıkacak puanları almak üzereyken şanssız bir gol yedik, üzgünüz." dedi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir maçta galip gelecekken uzatmanın son dakikasında yedikleri golle berabere kaldıklarını anımsattı.

Çok kıymetli puanları kaybettiklerini vurgulayan Karademir, "Kazanmanın önemli olduğu ama yenilmemenin daha önemli olduğu bir oyun oldu. Çok güzel bir dakikada golü bulduk. Stresimizi azaltacak, maçlara daha rahat çıkacak puanları almak üzereyken şanssız bir gol yedik, üzgünüz." diye konuştu.

Karademir, bundan sonraki maçlarda yenilmeden, alabilecekleri maksimum puanları almak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Önümüzde yine zorlu bir Gençlerbirliği maçı var. Rakip Süper Lig hedefi olan bir takım, biz de ateş hattından uzaklaşmak isteyen bir takımız. Kolay bir maç olmayacak. Kendi sahamızın avantajını da kullanarak bu maçtan üç puan almak istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:35 Kaynak: AA

Balıkesirspor, Giresunspor, Spor
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