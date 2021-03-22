Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı

Samsun'da, GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırıyla ilgili S.K. (21) gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçen cumartesi akşamı Samsun- Ordu Karayolu'nun Çarşamba ilçesi mevkisinde meydana geldi. Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden ve maçın ardından Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken takım kaptanı Eren Tozlu cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı. Konuk ekip kafilesi, bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yola devam ederek Giresun'a döndü.