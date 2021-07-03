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Giresunspor kalıcı olmayı hedeflediği Süper Lig'e renk katmak istiyor - Son Dakika

Giresunspor kalıcı olmayı hedeflediği Süper Lig'e renk katmak istiyor

03.07.2021 10:13

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kalıcı olmayı hedefledikleri Süper Lig'e renk katmak istediklerini belirtti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kalıcı olmayı hedefledikleri Süper Lig'e renk katmak istediklerini belirtti.

Yeşil-beyazlı ekip, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Hakan Keleş, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın uzun süren bir Süper Lig hasretinin olduğunu hatırlattı.

Geçen sezon rekorlar kırarak bunu başardıklarını ve mutlu olduklarını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Buradaki çalışma şartları da bizim için çok iyi. Genel itibarıyla 23 gün burada kalacağız, ondan sonra hazırlık maçlarıyla hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Süper Lig'de tabi ki kalıcı olmak ve lige renk katmak istiyoruz. Uzun süreden beri olan hasreti dindirdik ve kalıcı olmak için gece gündüz çalışacağız. Emek harcayacağız ve başarılı olmak için çabalayacağız. Geçen sene Erzurum'a geldiğimizde daha kötü durumdaydık. Çünkü kadromuzda iki tane profesyonel sözleşmeli futbolcu vardı. Transferimiz kapalıydı, gençlerle gelmiştik. Baya bir zorlu süreç vardı. Bu sene geçen seneden daha iyi durumdayız. Çünkü geçen sene kadromuzdaki oynayan çoğu oyuncuyu tuttuk."

"14 Türk, 14 yabancı futbolcumuz olacak, kim iyiyse o oynayacak"

Keleş, bu sezon takıma takviyeler yaptıklarını belirterek, transferlerin riskli bir iş olduğunu ve büyük emek istediğini dile getirdi.

Transfer yaparken kulübün yapısına uygun oyuncular seçtiklerini anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Şu an yaklaşık 4-5 tane oyuncu aldık ama 10'a yakın oyuncu daha almamız gerekiyor. Hata yapmak istemiyoruz, hatasız gitmek istiyoruz. Geçen sene bunu başardık. Yaptığımız çoğu transferde iyiydi ve iyi bir kadro kurduk. İnşallah bu sene de yapıp başarılı olmak istiyoruz. Emeklerimizin karşılığını inşallah alacağız. Transferde kaleci, sağ ve sol beke Türk futbolcu düşünüyorum. Diğer yerlere de alternatif yabancı istiyorum ama oralara da tabi ki Türk transferlerimiz olacak. Ağırlıklı olarak bazı bölgeleri Türk yapıp ileride zorluk çekmek istemiyorum. 14 Türk, 14 yabancıdan bir kadromuz olacak. Kim iyiyse o oynayacak."

Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı oyuncu kuralını da değerlendiren Keleş, "Kural doğru bence, ben böyle düşünüyordum. Türk takımının 11 yabancıyla çıkmasına çok karşıydım. Bence iyi bir kural. Bizim şu anda tam oturmuş bir kadromuz yoktu. Biz planlarımızı ona göre yapıyoruz. Burada zorluk çeken takımlar tabi ki olacak. 11 yabancıyla oynayan takımlar Türk oyuncu bulmakta zorluk çekecekler ama istediklerimiz Türk oyuncularının gelişmesi ve Türk futboluna katkıda bulunması. Benim için sıkıntı yok. Yabancı oyuncu kuralı serbestte olabilirdi ama oynama konusunda 3 tanenin yeterli olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Giresunspor kalıcı olmayı hedeflediği Süper Lig'e renk katmak istiyor
Giresunspor kalıcı olmayı hedeflediği Süper Lig'e renk katmak istiyor
Giresunspor kalıcı olmayı hedeflediği Süper Lig'e renk katmak istiyor
Giresunspor kalıcı olmayı hedeflediği Süper Lig'e renk katmak istiyor
Giresunspor kalıcı olmayı hedeflediği Süper Lig'e renk katmak istiyor

Spor Toto Süper Lig, Hakan Keleş, Giresunspor, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor kalıcı olmayı hedeflediği Süper Lig'e renk katmak istiyor - Son Dakika Spor


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