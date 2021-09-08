Giresunspor, hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya Premier Lig takımlarından Krasnodar'dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'un satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Suleymanov'a Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.