Giresunspor Kulübü Başkanı Eren'den liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor Kulübü Başkanı Eren'den liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Giresunspor Kulübü Başkanı Eren'den liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların ertelenmesini olumlu bulduklarını söyledi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Eren'den liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların ertelenmesini olumlu bulduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan kararı AA muhabirine değerlendiren Eren, insan sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu belirtti.

Karara saygı duyduklarını dile getiren Eren, "Önemli olan insan sağlığı. Doğru bir karar verildi." dedi.

Futbolcuların yurt dışına çıkışlarına izin vermediklerini aktaran Eren, "Hepsinin yurt içinde kalmalarını istiyoruz. Belli bir ara verdikten sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda antrenman programı belirlenecek. Yarın galiba ligin ne zaman oynanmasının planlandığıyla ilgili bir açıklama yapılacak. Biz de onu bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:56 Kaynak: AA

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