Üye Girişi
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten kombine bilet açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten kombine bilet açıklaması Açıklaması

27.07.2021 14:48
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten kombine bilet açıklaması Açıklaması, System.String[]

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, kombine biletlere taraftarların gösterecekleri ilginin, Süper Lig mücadelesinde kulübe ekstra güç ve motivasyon sağlayacağını, daha büyük başarıların önünü açacağını belirtti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, kombine biletlere taraftarların gösterecekleri ilginin, Süper Lig mücadelesinde kulübe ekstra güç ve motivasyon sağlayacağını, daha büyük başarıların önünü açacağını belirtti.

Karaahmet, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor'un 44 yıllık Süper Lig özlemini çok büyük mücadeleler vererek sonlandırdıklarını vurguladı.

Giresunspor'un elde ettiği bu büyük başarıda pek çok olumsuzluklar ve güçlüklerle başa çıktıklarını işaret eden Karaahmet, Giresunspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için her türlü fedakarlıkta bulunduklarını ve her zaman kulübün çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini aktardı.

Karaahmet, kendileri için Giresunspor'un her şeyin üstün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz burada olduğumuz sürece de Giresunspor'un tüm haklarının sonuna kadar savunucusu olacağız. Bu süreçte yanımızda olan herkesle bu yolda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Giresunspor'a zarar verecek her türlü düşünce, tavır ve davranışın karşısında her zamanki gibi dimdik duracağız. Giresunspor'u sevdiğini söyleyen herkes de Giresunspor'un çıkarlarının ve menfaatlerinin yanında dimdik durmalıdır. Bu takım ne benim, ne de bir başkasının takımıdır, bu takım milyonların takımıdır. 44 yıl sonra mücadele edeceğimiz Süper Lig'de kalıcı başarılar elde etmek istiyorsak her koşulda bu takıma sahip çıkmak ve bu takımın çıkarlarını, menfaatlerini düşünmek hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır."

Satışa çıkarılan kombine biletlerin, Giresunspor için hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük önem taşıdığına işaret eden Karaahmet, şunları kaydetti:

"Kombine biletlere taraftarlarımızın gösterecekleri ilgi, Süper Lig mücadelemizde kulübümüze ekstra güç ve motivasyon sağlayacaktır, daha büyük başarıların önünü açacaktır. Dünya genelinde yaklaşık 3 milyon taraftarı bulunan Giresunspor camiasının bu konuya gerekli hassasiyeti göstereceklerine olan inancımız tamdır.

Bu konu üzerinden sosyal medya aracılığıyla Giresunspor'a yön vermeye, yol haritası çizmeye çalışanların, Giresunspor'un menfaatlerinden uzak bu tutum ve davranışlarını doğru bulmuyorum. Bu kişiler, bu şekilde devam ederlerse bu onların kendi tercihleri olacaktır. Bizim ve büyük Giresunspor camiasının tercihi bellidir. Bizim tercihimiz Giresunspor'dur."

Spor Toto Süper Lig, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten kombine bilet açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi 14:29 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek 14:19 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım 13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
AK Partili Yavuz aşı konusunda çekinceleri olanlara seslendi: Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan olur muydu? 13:45 AK Partili Yavuz aşı konusunda çekinceleri olanlara seslendi: Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan olur muydu? 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu 13:38 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu 13:26 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü 12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti

Son Dakika Haberleri
14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
14:28 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
13:55 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
13:36 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi
13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
13:27 Malzeme deposu alev aldı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
13:25 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi         
14:28
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak         
13:56
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi         
13:37
Kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi, karısıyla yan yana defnedildi Kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi, karısıyla yan yana defnedildi         
13:00
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı         
12:14
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 15:01:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten kombine bilet açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement