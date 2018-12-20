Giresunspor Kulübünde Olağanüstü Kongre Ertelendi
57 dakika önce
Giresunspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Giresunspor
Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Giresunspor Tesisleri'nde yapılması planlanan kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine katılan üyelerin imzalarıyla tutanak altına alınarak ertelendi.
Olağanüstü genel kurul, 27 Aralık
Perşembe günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. Ertelenen kongrede 449 üye oy kullanabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:05 Kaynak: AA
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