Son Dakika Haberleri: Giresunspor Kulübünde Olağanüstü Kongre Ertelendi

Giresunspor Kulübünde Olağanüstü Kongre Ertelendi

57 dakika önce

Giresunspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Giresunspor Kulübünde Olağanüstü Kongre Ertelendi, System.String[]
Giresunspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Giresunspor Tesisleri'nde yapılması planlanan kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine katılan üyelerin imzalarıyla tutanak altına alınarak ertelendi.

Olağanüstü genel kurul, 27 Aralık Perşembe günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. Ertelenen kongrede 449 üye oy kullanabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:05 Kaynak: AA

Giresunspor, Spor
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