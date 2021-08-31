- Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet: "Biz sonuna kadar devam edeceğiz, mücadele edeceğiz"

GİRESUN - Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldıkları mağlubiyetlerle ilgili GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Daha 3 maç oynadık, oynadığımız takımlar da Türkiye'nin ve Süper Lig'in yüzyıllık kulüpleri. Şunu da herkes bilsin ki Giresunspor bu alanda elinden gelen bütün mücadeleyi verecek" dedi.

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında yeşil-beyazlı camiada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Karaahmet, mali olarak batmış bir kulüp aldıklarını belirterek 45 milyon TL civarında borç ödediklerini söyledi. Başkan Karaahmet, "Yaklaşık 45 milyon TL eski borç ödedik. 26 milyon TL sadece tahtaya ödedik. Bizden ne evrak isteniyorsa, alabilir. Hangi borç kime ve ne kadar ödendi, hepsinin kayıtları var. Kime bir kuruş ödediyse hepsi kayıtlı, evrakları var. 45 milyon TL bu sezon borç ödedik, geçen sezon 23 milyon ödedik. Ödenen yerleri görün, resmi hesaplara bakın. Bu kadar borç ödenen bir kulüp aynı zamanda Süper Lig'de mücadele etmeye çalışıyor. Biz eski borçları mı ödeyelim, kendi topçularımızı mı alalım? Bir başka başkan olsa astronomik rakamlara inanılmaz futbolcular alır, 200 milyona takım kurar, ondan sonra olmuyor der çeker gider. Giresunspor'un en az bütçeyle bu ligde mücadele edecek takımı kurmak zorunda" diye konuştu.

Hakan Karaahmet, alınan mağlubiyetlerle ilgili daha ligin başında olduklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirerek, "Bu takım Süper Lig'e çıktı ve daha 3 maç oynadık, oynadığımız takımlar da Türkiye'nin ve Süper Lig'in yüzyıllık kulüpleri. Buraya Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor üst üste geldi. Bunları bir düşünün ya, kendi kendinize özeleştiri yapın. Süper Lig'de hiçbir şey görmemiş bir taraftarlarımız vardı. Daha önce Süper Lig'de bu kulübün başkanlığını yapmış adam mezarında yatıyor. Bunun kıymetini bil, keyfini bil. Trabzonspor'a yenildik, yenebilirdik de. Futbol budur. Her yerde var bu. Bunları başlarda yapalım sonra bunları düzeltiriz. Ortada bir gerçek var, neye karşı eleştiriyi bekleyen bir kitle var bunlara takılmayın. Bunlar doğru şeyler değil, şehre zarar veriyor. Herkes futbolu hocadan futbolculardan daha iyi biliyor. Şunu da herkes bilsin ki Giresunspor bu alanda elinden gelen bütün mücadeleyi verecek" cümlelerine yer verdi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Karaahmet, "Giresunspor'a önümüzdeki kısa sürede 1-2 futbolcu daha katılacak ve transferi kapatacağız. Her maçta daha üzerine koyan bir Giresunspor oldu. İnşallah milli arada da çalışarak takımın uyum sorunu çözülecek ve iyi bir Giresunspor izleteceğiz. İki transferimiz bu hafta gelecek. Bu hafta içi transferleri bitirmiş oluruz. ve transfer postasını kapatmış oluruz" şeklinde konuştu.