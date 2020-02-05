Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren: "Giresunspor için her maç final" - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren: 'Giresunspor için her maç final' - Son Dakika Spor

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren: "Giresunspor için her maç final"

6 saat önce

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, 40 yılı aşkın bir Süper Lig hasretinin bu sezon son bulması yönünde iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren:

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, 40 yılı aşkın bir Süper Lig hasretinin bu sezon son bulması yönünde iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi. Eren, Giresunspor için her maçın final niteliği taşıdığını vurguladı.


Giresunspor Kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Eren, "40 yılı aşkın bir Süper Lig hasretimiz var. Takımımız iyi bir ivme yakaladı. Sezon başında iyi bir kadro kurduk. Güvendiğimiz, inandığımız oyuncularla yola çıktık. Sezona iyi başlamadık ama o dönem ben ve arkadaşlarım bu takıma inandığımızı, güvendiğimizi söylemiştik. Bugün baktığınızda takımımız iyi bir yolda ilerliyor. 14 final maçımız daha var ve bu nedenle bir şeyler söylemek için çok erken. Her maça final havasında çıkacağız. En azından Play-off hattında olabilmek adına var gücümüzle çalışacağız" dedi.


"Transfer politikamız tuttu"


Sezon başında transferde yüksek harcamalar yapıldığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Eren, "Sezon başında Giresunspor'un yüksek harcama yaptığı konuşuldu. Önceki sezonlara göre 2-3 milyon TL hatta 4 milyon TL fazla harcadık. Bu parayı harcamayanlar, devre arasında daha fazla para harcadılar. Biz demek ki doğru işler yapmışız. Bizim 3-4 tane transferimiz var. Bu transferlerimize baktığınızda maliyetleri ortada. İyi futbolcusunu devre arası kimse vermez. Muhayer'i Beşiktaş bize oynaması için verdi. Milinkoviç'i alamazsınız ama Eskişehirspor'dan kendisi ayrıldığı için aldık. Biz doğru bir transfer politikası izlediğimizi düşünüyoruz. Hakan Kutlu'yu geçen sezon da takımın başına getirmek istedik ama gelmemişti. Bu sezon ise yaptığımız görüşmede 'Ben bu kadroya gelirim' dedi ve geldi. Artık eleştirileri, kinleri, küskünlükleri bir tarafa bırakmalıyız. Bu işin arkasında durursak bu iş olur. Artık Giresunlular'ın birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekir. Bu şehir artık bir adım daha nasıl ileri gider, ona bakmalıyız. Başka hesapları artık bir kenarı bırakmalıyız" açıklamalarında bulundu. - GİRESUN

Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
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