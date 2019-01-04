Giresunspor, Kürşad Sürmeli ile Yollarını Ayırdı
1 saat önce
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor, sezon başında anlaşmaya vardığı Kürşad Sürmeli ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor
, sezon başında anlaşmaya vardığı Kürşad Sürmeli ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Kürşad Sürmeli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kürşad Sürmeli'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder kendisine bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" denildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
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