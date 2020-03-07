Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Hakan TÜRKTAN ESKİŞEHİR (DHA) - TFF 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Eskişehirspor evinde Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, kazanmaları gereken bir maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve sakatların yanı sıra hasta olan oyuncularının da olduğunu ifade eden Özer, 'Öncelikle mağlup olduğumuz için üzgünüz. İlk yarıya baktığınız zaman Giresunspor'un sadece duran toptan bir pozisyonu var. Başka pozisyonları yoktu. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladık. Hafta içi zaten sakatlar, hasta olan oyuncular vardı. Maç içerisinde de en az 3-4 oyuncumuz oyundan çıkmak istiyordu. Üzgünüz, kazanmamız gereken maçlardan biriydi. Genç oyuncular, seslerini çıkarmıyorlar, sadece oyun oynamak isteyen oyuncular. Kaç haftadır böyle, maalesef eziyorlar bizi. Söylenecek bir şey yok, mağlup olduk, üzgünüz' dedi.

GİRESUNSPOR CEPHESİ

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Eskişehirspor'un düşme hattındaki durumuna dikkat çekerek, bu duruma bir futbolsever olarak üzgün olduğunu söyledi. Eskişehirspor'un yeniden eski günlerine dönmesini dileyen Kutlu, 'Eskişehirspor, Türk futbol tarihinde yeri olan, çok önemli bir camia. Bu durumlara düşmesi, futbolsever olarak bizleri üzüyor. Eskişehirspor umarım yine o şaşalı dönemlerine döner. Ülkemizi hem yurt içinde, hem de yurt dışında temsil edecek gücü olan bir takım olduğu için umarım eski günlerine dönerler. Maça gelince, maçın 90 dakikasında çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Çok yoğun bir tempoda gidiyoruz, 15 günde 4'üncü maçı oynadık. Bugün kazanmak önemliydi. Futbol adına mücadeleden başka ortaya çok bir şey koyduk mu Koyamadık ama normal karşılıyorum. Yaş grubu yüksek bir takımımız var. Normal bir periyoda girdiğimiz zaman, çok çok önemli işler yaptı futbolcularımız. Oyuncularımın arzu ve istekleriyle bu işi kıvıracaklarına inanıyorum. Bugün son derece iyi mücadele ettiler, kazanmak önemliydi. Kazandık, şimdi önümüzde Keçiören maçı var. O maçı da kazasız atlattığımızda, hedefimiz olan ilk 6 sıra içerisine bir adım daha yaklaşmış olacağız' şeklinde konuştu.