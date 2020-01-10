Giresunspor, Marko Milinkovic ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor, Marko Milinkovic ile anlaştı - Son Dakika Spor

Giresunspor, Marko Milinkovic ile anlaştı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, Eskişehirspor'dan Marko Milinkovic ile anlaşma sağladı.

Giresunspor, Marko Milinkovic ile anlaştı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, Eskişehirspor'dan Marko Milinkovic ile anlaşma sağladı.

Yeşil beyazlıların kulüp başkanı Sacit Ali Eren, bir süredir görüşme halinde oldukları Marko Milinkovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını belirterek camiaya hayırlı olmasını diledi. Takıma 2 veya 3 transfer yapmayı planladıklarını ve bir süre önce İshak Doğan'ı kadroya kattıklarını kaydeden Eren, teknik direktör Hakan Kutlu'nun isteği doğrultusunda bir takviye daha yapacaklarını söyledi.Daha önce Gençlerbirliği ve Eskişehirspor'da oynayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Milinkovic, Giresunspor'un kamp yaptığı Antalya'da takıma katıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:32 Kaynak: DHA
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