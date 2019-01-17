Giresunspor, Mehmet Taş'ı Renklerine Bağladı
1 saat önce
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Denizlispor'da forma giyen ön libero oyuncusu Mehmet Taş ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Denizlispor'da forma giyen ön libero oyuncusu Mehmet Taş ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet Taş ile yarım sezonluğuna anlamaya varılmıştır. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Öte yandan altyapıdan yetişen Göktan Cörüt ile 4.5 yıllık profesyonel anlaşma yapıldığı da ifade edildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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