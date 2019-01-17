Giresunspor, Mehmet Taş'ı Renklerine Bağladı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, sezonun ilk yarısında Denizlispor'da oynayan Mehmet Taş ile anlaşma sağladı.





SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, sezonun ilk yarısında Denizlispor'da oynayan Mehmet Taş ile anlaşma sağladı.



Ön liberoda oynayan ancak stoperde de görev yapabilen Mehmet Taş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını kaydeden kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Bu mevkimizde eksiklik bulunuyordu. Onu da Mehmet Taş ile giderdik. Kendisi takıma katılarak çalışmalara başladı. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.



Karademir, ayrıca altyapı oyuncularından olan ve bir buçuk senedir A takım ile çalışmalara çıkan genç file bekçisi Göktan Cörüt'ün de profesyonel yapıldığını, kendisi ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandığını belirtti.



- Giresun

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