Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Mehmet Taş ile Anlaştı

Giresunspor, Mehmet Taş ile Anlaştı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Denizlispor'dan Mehmet Taş'ı transfer etti.

Giresunspor, Mehmet Taş ile Anlaştı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Denizlispor'dan Mehmet Taş'ı transfer etti.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

Eren, ayrıca altyapı oyuncusu Gökhan Cörüt ile 4,5 yıllık profesyonel anlaşma yaptıklarını da kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Denizlispor, Giresunspor, Mehmet Taş, Spor
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