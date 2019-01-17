Giresunspor, Mehmet Taş ile Anlaştı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Denizlispor'dan Mehmet Taş'ı transfer etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, Denizlispor
'dan Mehmet Taş
'ı transfer etti.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren
, yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.
Eren, ayrıca altyapı oyuncusu Gökhan Cörüt ile 4,5 yıllık profesyonel anlaşma yaptıklarını da kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:33 Kaynak: AA
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