- Giresunspor - Menemenspor maçının ardından

GİRESUN - TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor'u konuk ederken karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Geçen seneki tempoyu yakalamak istediklerini belirten Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Geçen hafta çok iyi oynayamadığımız Altınordu maçı vardı. Bu maçtan önce de söylemiştik. Futbolumuzu sahaya yansıtıp buradan puan alıp dönmek istediğimizi belirtmiştik. Takımımız çok iyi hazırlandı hafta içerisinde. Geçen maça da öyle hazırlanmıştık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamamıştık. Bugün iyi oynadık, son saniyeye kadar mücadele ettik. Son saniye de olsa golü bulabildik. İyi yoldayız, çocuklar iyi mücadele ediyor. Geçen seneki tempomuzu yakalamaya çalışacağız inşallah" dedi.

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise, takımın yeni yeni birbirlerini tanıdığını belirterek, "Bu akşam istediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık. Sezon açılışından bu yana ikinci maçımız. Daha oyuncularımız birbirlerini yeni yeni tanıyorlar, yeni yeni adapte oluyorlar. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. İlk yarıda istediğimizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler ile pozisyon üretmede zorlandık ama gölü bulduk. Uzatmanın uzatması ile son dakika golü yedik. Ciddi transferler yaptık. Bu takımla Süper Lig'e çıkmaya çalışacağız. Gerek takım olarak gerek oyuncular olarak katetmemiz gereken şeyler var. Oynadıkça daha güzel şeyler ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.