Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı
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Giresunspor, Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı

23 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Osmanlıspor'un kadrosunda yer alan Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı.

Giresunspor, Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Osmanlıspor'un kadrosunda yer alan Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, menajeri ile kente gelen Numan Çürüksu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun yarın takımın Erzurum kampına katılacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:21 Kaynak: AA
Numan Çürüksu, Giresunspor, Spor
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