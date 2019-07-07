Giresunspor, Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı
23 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Osmanlıspor'un kadrosunda yer alan Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:21 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, son olarak Osmanlıspor'un kadrosunda yer alan Numan Çürüksu
'yu kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, menajeri ile kente gelen Numan Çürüksu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun yarın takımın Erzurum
kampına katılacağı kaydedildi.
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