Giresunspor, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı - Son Dakika

Giresunspor, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu toplantısında olağanüstü kongreye gitme kararı alındığını açıkladı.

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu toplantısında olağanüstü kongreye gitme kararı alındığını açıkladı.

Trabzonspor maçında oyundan atılan Feghouli'ye para cezası verilecek
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi


Eren, yaptığı açıklamada, 2018 yılından itibaren başkanlık yaptığını hatırlatarak, "Bu göreve talip olurkenki amacımız; Doğu Karadeniz'in eski adıyla 1. Lig'de şimdiki adıyla Süper Lig'de ilk mücadele eden ilk takımı olan güzide kulübümüz Giresunspor'u, yıllardır özlemini çektiği Süper Lig'e yeniden çıkarabilmekti. 2019-2020 sezonu öncesi tek hedefimizi Süper Lig olarak belirledik ve bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yapıp lige başladık. Ancak sezona çok kötü bir giriş yaptık, ilk 4 maçımızda sadece 1 puan alabildik ve bu sonuçların ardından Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırıp, takımımızı Hakan Kutlu'ya emanet ettik. Hakan Hoca yönetiminde iyi bir çıkış yakaladık" dedi.


Eren, korona virüs salgınının takımı her anlamda olumsuz etkilediğini belirterek, "Haftalar ilerledikçe sezon başında kaybettiğimiz puanları telafi etmeye başladık. Ancak takım olarak formda olduğumuz bir dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi sebebiyle liglere verilen uzun ara takımımızı her anlamda olumsuz etkiledi. Korona virüs sürecinin peşinden ligler yeniden başladığında 19 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında biri erteleme müsabakası olmak üzere üst üste 4 maç oynamak zorunda kaldık" diye konuştu.


Ligin kalan kısmında prestij mücadelesi vereceklerini belirten Eren, "Bu yoğun maç trafiğinin ilk iki müsabakasını kazanıp play-off için yeniden avantajlı hale geldik. Fakat elimizde olmayan nedenlerden dolayı bunun devamını getiremedik. Üç günde bir maç oynamamızın verdiği fiziksel ve mental yorgunluğa sakatlıklar ve cezalı oyuncularımızın çokluğu da eklenince son üç maçımızı kaybederek play-off şansımızı kaybettik. Gelinen nokta itibariyle bundan sonra ligde prestij mücadelesi vereceğiz ve 34 haftalık maraton sonunda ligi en iyi yerde tamamlamaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.


Eren, Giresunspor'un önünü açmak için olağanüstü kongre kararı aldıklarını dile getirerek, "Öncelikle görev yaptığımız süre zarfında büyük Giresunspor taraftarları başta olmak üzere bizlere inanıp güvenen, maddi manevi destekte bulunan, bizlerle birlikte yol arkadaşlığı yapan herkese şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Ancak saha sonuçlarında istediğimiz, hedeflediğimiz noktaya ulaşamadığımız için, Giresunspor'umuzun önünün açılması için kulübümüzü olağanüstü kongreye götürmenin en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Kongre tarihini en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresunspor, Ali Eren, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:35 Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu 16:33 Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:57 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 394 liradan işlem görüyor 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:30 Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
20:24
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
19:42
Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
19:41
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 20:48:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]