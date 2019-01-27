Giresunspor - Osmanlıspor: 0-2

STAT: Giresun AtatürkHAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Cem Özbay (x)GİRESUNSPOR: Kayacan (x), Berkan (x), Aykut (xx), Renan da Silva (x) (Dk. 27 Kağan Miray x), Hüsamettin (xx), Mehmet (xx), Alperen (xx), Michel Landel (xx), Ba Adama (xx), Cristian Tanese (x) (Dk.





STAT: Giresun Atatürk



HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Cem Özbay (x)



GİRESUNSPOR: Kayacan (x), Berkan (x), Aykut (xx), Renan da Silva (x) (Dk. 27 Kağan Miray x), Hüsamettin (xx), Mehmet (xx), Alperen (xx), Michel Landel (xx), Ba Adama (xx), Cristian Tanese (x) (Dk. 46 Bahadır x), Volkan (x) (Dk. 65 Savaş x)



OSMANLISPOR: Karcemarskas (xx), Caner (xxx), Numan (xxx), Anıl (xxx), Muhammed (xx), Lumanza Lembi (xx) (Dk. 84 Galip), Hasan (xx), Sinan (xxx), Eric Ayuk (xxx), Burhan (xxx) (Dk. 75 Todorovic x), Mertan (xx) (Dk. 57 Magaye xx)



SARI KARTLAR: Alperen (Giresunspor), Lumanza, Hasan (Osmanlıspor)



KIRMIZI KART: Dk. 58 Berkan (Giresunspor)



GOLLER: Dk. 76 Sinan, Dk. 77 Eric Ayuk (Osmanlıspor)



TFF 1'inci Ligi'nde Giresunspor, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yendi.



7'nci dakikada Alperen'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ba Adama, kaleyi düşündü. Kaleye paralel giden pozisyondan sonuç çıkmadı.



9'uncu dakikada sol kanattan Burhan'ın ortaladığı topa Sinan yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda Kayacan'ı geçen top üstten auta gitti.



11'inci dakikada sağ kanattan Caner ile gelen konuk takımda Ayuk kaleci Kayacan'ı geçti. Vuruşunda iyi yer tutan Berkan kafayla topu kornere yolladı.



12'nci dakikada Burhan Eşer sol çaprazdan kaleyi denedi, Kayacan topu kornere yumrukladı.



20'nci dakikada Tanase yaklaşık 30 metreden kaleyi denedi, üst köşeye giden topu Karcemarskas son anda kornere yumrukladı.



43'üncü dakikada Volkan'ın pasına Tanase tek vuruş yaptı. Top Karcemarskas'ın bakışları arasında yandan auta gitti.



58'inci dakikada Berkan rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



60'ncı dakikada Sinan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Magaye'nin vuruşu üstten auta çıktı.



76'ncı dakikada Sinan sağ önde Ayuk ile duvar pası yaptıktan sonra içeriye girdi. Sinan'ın plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



77'nci dakikada sağ çaprazdan Todorovic'in ortasında arka direkte topla buluşan Ayuk fileleri bir kez daha havalandırdı: 0-2.



- Giresun

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