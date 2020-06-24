Giresunspor, play-off hedefine ilerliyor - Son Dakika

Giresunspor, play-off hedefine ilerliyor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan ve konuk ekip 1-0 öndeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilip dün kaldığı yerden devam eden maçı 2-1 kazanan Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, bu maçta aldıkları galibiyetle play-off hedefine...

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan ve konuk ekip 1-0 öndeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilip dün kaldığı yerden devam eden maçı 2-1 kazanan Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, bu maçta aldıkları galibiyetle play-off hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki hafta geriye düştükleri iki maçı da çevirmenin sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Oyuncuların çok iyi mücadele sergilediğini vurgulayan Usta, kalan maçları da iyi mücadele edip kazanmak istediklerini aktardı.

Usta, final maçlarını kazanabilecek bir oyuncu grubuna sahip olduklarının altını çizerek, "İstanbulspor maçında aldığımız galibiyetle play-off hedefimize bir adım daha yaklaştık. Şimdi önümüzde çok anlamlı bir Adana Demirspor maçı var. Sezonun en anlamlı maçlarından birine çıkacağız. İnşallah kazanan taraf olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonunda taraftarları mutlu etmek istediklerini kaydeden Usta, "Giresunspor'un çok uzun yıllar süren bir Süper Lig hasreti var. Biz maç maç bakıp finale gitmek istiyoruz. İlk hedefimiz play-off ve bu hedefi de inşallah gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:53 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, play-off hedefine ilerliyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

21:07 Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor 18:14 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı 17:58 Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu 16:15 Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 21:11:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor, play-off hedefine ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]