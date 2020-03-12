Giresunspor, play-off hedefine odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor, play-off hedefine odaklandı - Son Dakika Spor

Giresunspor, play-off hedefine odaklandı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, üç hafta üst üste kazanarak uzaklaştıkları play-off hedefine yaklaştıklarını söyledi.

Giresunspor, play-off hedefine odaklandı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, üç hafta üst üste kazanarak uzaklaştıkları play-off hedefine yaklaştıklarını söyledi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç hafta üst üste mağlup olmalarıyla bozulan morallerin üç maçlık galibiyet serisiyle yerine geldiğini belirtti.

Önlerinde kazanmaları gereken çok önemli üç maç daha olduğunu vurgulayan Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Dün oynadığımız Keçiörengücü maçını kazanmak önemliydi. Bu maçla birlikte üç hafta üst üste kazanarak uzaklaştığımız play-off hedefine de yaklaşmış olduk. Şimdi önümüzdeki Osmanlıspor, Adanaspor ve kar yağışı nedeniyle yarıda kalan İstanbulspor maçlarından 9 puan almak istiyoruz. Bu üç takım da bizden geride ve kazanabilecek olduğumuz takımlar. Kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Buradan çıkaracağımız maksimum puan hedefimizi belirleyecek."

Usta, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Osmanlıspor'un ligde kalma savaşı verdiğine dikkati çekerek, "Zor bir deplasman olacak, mücadeleyi kesinlikle bırakmamamız gerekiyor. Ligde her takımın her takımı yenebileceğini bu haftaki sonuçlar gösterdi. Kazanılmayacak bir maç yok, yeter ki birlik olalım, beraber olalım." şeklinde konuştu.

Taraftarların bundan sonra takıma daha çok destek vermesi gerektiğinin altını çizen Usta, taraftar desteğinin maç kazanmada çok etkili olduğunu vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:06 Real Madrid maçı ertelendi
19:06 ABD Futbol Ligi'ne de 30 gün erteleme
19:00 Mustafa Cengiz'den derbi öncesi koronavirüs açıklaması
18:54 Ukrayna'da futbol maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
18:53 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları -2-

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 19:11:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor, play-off hedefine odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]