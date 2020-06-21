Giresunspor play-off iddiasını sürdürmek istiyor - Son Dakika

Giresunspor play-off iddiasını sürdürmek istiyor

Akgün, 9 Şubat'ta İstanbulspor ile oynanan ve rakiplerinin 1-0 önde olduğu mücadelenin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından 34'üncü dakikada tatil edildiğini anımsattı.

Giresunspor play-off iddiasını sürdürmek istiyor, System.String[]

Akgün, 9 Şubat'ta İstanbulspor ile oynanan ve rakiplerinin 1-0 önde olduğu mücadelenin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından 34'üncü dakikada tatil edildiğini anımsattı.


Ertelenen karşılaşmanın federasyon tarafından 23 Haziran'da oynanmasının kararlaştırıldığını belirten Akgün, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.


"PLAY-OFF İDDİAMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"


Akgün, hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:


"1-0 geride başlayacak olmamıza rağmen biz bu karşılaşmayı çevirecek oyuncu kadrosuna sahibiz. Son ana kadar mücadele ederek sahadan arzu ettiğimiz galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz. İstanbulspor karşısında kazanarak, ilk altı içerisinde yer alan takımlarla olan puan farkını azaltma ve play off iddiamızı gelecek haftalara taşıma hedefindeyiz."


İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 05:09 

Son Dakika Spor Giresunspor play-off iddiasını sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor
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