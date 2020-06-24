Giresunspor play-off yarışında iddialı hale geldi - Son Dakika

Giresunspor play-off yarışında iddialı hale geldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son 6 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 1 beraberlikle play-off yarışında iddiasını ortaya koydu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son 6 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 1 beraberlikle play-off yarışında iddiasını ortaya koydu.

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Yeşil beyazlılar, dün sahasında erteleme maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Karadeniz temsilcisi, İstanbulspor'u yenerek oynadığı son 6 maçta 5'inci galibiyetini almış oldu.

Yeşil beyazlılar, Boluspor (2-0), Eskişehirspor (2-0), Keçiörengücü (1-0), Adanaspor (3-1) ve İstanbulspor (2-1) karşısında sahadan 3 puanla ayrılırken, Osmanlıspor ile de deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Giresunspor, 6 maçta elde ettiği 16 puanla ligde üst sıralara hızla tırmanırken, play-off yarışında da iddialı duruma geldi.

Bu sezon oynadığı 29 maçta elde ettiği 12 galibiyet ve 8 beraberlikle 44 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, ligde 8'inci sırada yer alıyor.

Akgün: "İnancımız tam"

Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Sinan Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Son 6 maçta 5 galibiyet elde ederek play-off yarışı içerisine girdiklerini belirten Akgün, "Kalan 5 maçımızın üçünü kendi evimizde oynayacağız. Bu avantajımızı iyi değerlendirerek sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimize ve hedefimize ulaşacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor play-off yarışında iddialı hale geldi - Son Dakika Spor
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