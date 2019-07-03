Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Raul Rusescu'yu renklerine bağladı
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Giresunspor, Raul Rusescu'yu renklerine bağladı

48 dakika önce

Giresunspor, Raul Rucescu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Giresunspor, Raul Rusescu'yu renklerine bağladı, System.String[]
Giresunspor, Raul Rucescu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kariyerinde Sevilla, Braga, Steaua Bükreş gibi önemli kulüplerin yanı sıra Osmanlıspor forması da giyen Raul Rusescu'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekip, Romanyalı forvet Rusescu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Raúl González, Giresunspor, Sevilla, Spor
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