Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Raul Rusescu'yu transfer etti
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Giresunspor, Raul Rusescu'yu transfer etti

54 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Raul Rusescu'yu transfer etti.

Giresunspor, Raul Rusescu'yu transfer etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Raul Rusescu'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki Romanyalı forvet Raul Rusescu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Rusescu, kariyerinde Sevilla, Braga, Steaua Bükreş gibi Avrupa kulüplerinin yanı sıra Türkiye'de Osmanlıspor forması giymişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:09 Kaynak: AA
Raúl González, Giresunspor, Spor
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