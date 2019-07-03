Giresunspor, Raul Rusescu'yu transfer etti
54 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Raul Rusescu'yu transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:09 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, forvet oyuncusu Raul Rusescu'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki Romanyalı forvet Raul Rusescu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Rusescu, kariyerinde Sevilla
, Braga, Steaua Bükreş
gibi Avrupa
kulüplerinin yanı sıra Türkiye
'de Osmanlıspor forması giymişti.
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