Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Renan Foguinho ile Anlaştı

Giresunspor, Renan Foguinho ile Anlaştı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Renan Foguinho'yu transfer etti.

Giresunspor, Renan Foguinho ile Anlaştı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Renan Foguinho'yu transfer etti.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Foguinho ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.

Eren, transferin Giresunspor'a hayırlı olmasını diledi.

Teknik direktör Ümit Özat ile anlaşılan rakam üzerinde asılsız haberler yapıldığını da vurgulayan Eren, "Hocamız kulübümüzün bütçesine uyan makul bir rakama imza atmıştır. Tüm yardımcılarının maaşını kendisi ödemektedir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Spor
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YORUMLAR (1)
  • yenı nesil başkan: Tüm takımlar sözleşme ücretini sayılarla ifade ederken, yeni başkan yeni şekilde MAKUL RAKAM olduğunu söylemekle yetiniyor. . Hayırdır, ördekler mi bölüşülecek. . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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