Giresunspor, Renan Foguinho ile Anlaştı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Renan Foguinho'yu transfer etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, Renan Foguinho'yu transfer etti.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren
, yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Foguinho ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.
Eren, transferin Giresunspor'a hayırlı olmasını diledi.
Teknik direktör Ümit Özat
ile anlaşılan rakam üzerinde asılsız haberler yapıldığını da vurgulayan Eren, "Hocamız kulübümüzün bütçesine uyan makul bir rakama imza atmıştır. Tüm yardımcılarının maaşını kendisi ödemektedir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:54 Kaynak: AA
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