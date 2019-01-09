Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Renan Rodrigues da Silva'yı Renklerine Bağladı

Giresunspor, Renan Rodrigues da Silva'yı Renklerine Bağladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, transfer çalışmaları kapsamında görüştüğü Renan Rodrigues da Silva ile anlaşmaya vardı.

Giresunspor, Renan Rodrigues da Silva'yı Renklerine Bağladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, transfer çalışmaları kapsamında görüştüğü Renan Rodrigues da Silva ile anlaşmaya vardı.

Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı Renan'ın imza törenin ardından takımla beraber çalışmalara başladığı belirtildi. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren ise yaptığı açıklamada, 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladığını belirterek, "Bu transfer camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:53 Kaynak: İHA

Spor
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