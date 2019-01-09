Giresunspor, Renan Rodrigues da Silva'yı Renklerine Bağladı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, transfer çalışmaları kapsamında görüştüğü Renan Rodrigues da Silva ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, transfer çalışmaları kapsamında görüştüğü Renan Rodrigues da Silva
ile anlaşmaya vardı.
Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı Renan'ın imza törenin ardından takımla beraber çalışmalara başladığı belirtildi. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren
ise yaptığı açıklamada, 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladığını belirterek, "Bu transfer camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:53 Kaynak: İHA
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