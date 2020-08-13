Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek - Son Dakika

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Fiskobirlik ve Giresunspor arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Giresunspor'un resmi ürünleri Fiskobirlik mağazalarında satışa çıkıyor.

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek, System.String[]

Fiskobirlik ve Giresunspor arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Giresunspor'un resmi ürünleri Fiskobirlik mağazalarında satışa çıkıyor. Ayrıca Fiskobirlik markalı tüm ürünlerin satışından belirli bir yüzde Giresunspor'a ödenecek.

Fiskobilik Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda Fiskobirlik yönetimi ile Giresunspor yönetimi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ile Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet arasında imzalanan anlaşmaya göre, Giresunspor'un resmi ürünleri Fiskobirlik mağazaları ve fabrika satış mağazalarında satılabilecek. Ayrıca Fiskobirlik markalı tüm ürünlerin satışından belirli bir yüzde ise destek amacıyla Giresunspor'a ödenecek.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lüfti Bayraktar, Giresunspor'un Giresun'un çok ciddi bir markası olduğunu vurgulayarak, "Ben inanıyorumki bütün siyasi görüşteki arkadaşlarımız konu Giresunspor olunca bir noktada birleşiyor. Giresunspor'un iyi bir yönetimi var. Özellikle başkanımızı yakından takip ediyoruz. Giresunspor'un bir kurumsal yapıya kavuşacağına inancımız tamdır. Tabi Fiskobirlik bu ilin ve Türkiye'nin çok ciddi bir markasıdır. Giresunspor'a nasıl katkı sunabiliriz, nasıl destek olabiliriz diye arkadaşlarımızla konuştuk. Sonuç itibariyle imkanlarımı dahilinde bir işbirliği yapma kararı aldık. Tabi başkanda bu yaklaşımımıza olumlu bir tepki verdi. Her ne kadar Fiskobirlik Türkiye genelinde bir kurum olsa da genel müdürlüğü Giresun'da dolayısıyla Fiskobirlik'in Giresun ile manevi bir bağı var. Bunların doğrultusunda doğru adreste ve doğru insanlarla işbirliği yapmak gibi bir kararımız oldu. İnşallah Fiskobirlik ve Giresunspor için hayırlı olur" dedi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, bu anlaşmanın kurumlar arasında örnek teşkil edeceğini belirterek, "Öncelikle bu ekonomik olarak karşılıklı bir anlaşma değil. Burada bir bütünleşme var. Bu yılı çotanak yılı ilan ettik. Çotanağın bir tarafı Giresunspor'a gönül verenler, bir tarafı yönetim kurulumuz ve bir tarafı da takımımız. Bu gönül verenler tarafında en olmazsa olmazı Fiskobirliktir. Mesele sadece para değil onlarla bütün olabilmek beraber olabilmek. Amacımız birlik ve beraberlik içinde olabilmek. Bu birliği sağlayabilirsek Giresunspor için bir mesaj vermiş oluruz. Giresun'da birliği sağlayan, kurumlar arasında örnek teşkil eden bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Başta Lüfti Başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Hakan Karaahmet, Giresunspor, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 15:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek - Son Dakika
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