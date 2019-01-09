Giresunspor, Rodrigues da Silva'yı Renklerine Bağladı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, transfer çalışmaları kapsamında görüştüğü Renan Rodrigues da Silva ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, transfer çalışmaları kapsamında görüştüğü Renan Rodrigues da Silva
ile anlaşmaya vardı. Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı Renan'ın imza törenin ardından takımla beraber çalışmalara başladığı belirtildi. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren
ise yaptığı açıklamada, 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladığını belirterek, "Bu transfer camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:26 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Hazırlık Maçında Afjet Afyonspor'u 5-1 Mağlup Etti
Polis Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı