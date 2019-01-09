Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Rodrigues da Silva'yı Renklerine Bağladı

Giresunspor, Rodrigues da Silva'yı Renklerine Bağladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, transfer çalışmaları kapsamında görüştüğü Renan Rodrigues da Silva ile anlaşmaya vardı.

Giresunspor, Rodrigues da Silva'yı Renklerine Bağladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, transfer çalışmaları kapsamında görüştüğü Renan Rodrigues da Silva ile anlaşmaya vardı. Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı Renan'ın imza törenin ardından takımla beraber çalışmalara başladığı belirtildi. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren ise yaptığı açıklamada, 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladığını belirterek, "Bu transfer camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:26 Kaynak: İHA

Giresunspor, Fabio Alves Da Silva, Güncel
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