Giresunspor, Rumen Tanase'yi Renklerine Bağladı
40 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Rumen oyuncu Cristian Tanase'yi renklerine bağladı.
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor
, Rumen oyuncu Cristian
Tanase'yi renklerine bağladı.
İkinci devre hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren Giresunspor'da Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren
, Tanase ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
Demir Grup Sivasspor
ve Kardemir Karabükspor
formalarını giyen, sezon başında Eskişehirspor
ile anlaşan ancak bu ekibin transfer yasağı nedeniyle resmi sözleşme imzalayamayan orta saha oyuncusu Tanase, Giresunspor'un Antalya'da kampına katıldı.
- Giresun
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:21 Kaynak: DHA
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