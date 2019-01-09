Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Rumen Tanase'yi Renklerine Bağladı

Giresunspor, Rumen Tanase'yi Renklerine Bağladı

40 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Rumen oyuncu Cristian Tanase'yi renklerine bağladı.

Giresunspor, Rumen Tanase'yi Renklerine Bağladı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Rumen oyuncu Cristian Tanase'yi renklerine bağladı.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Giresunspor'da Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, Tanase ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Demir Grup  Sivasspor ve Kardemir Karabükspor formalarını giyen, sezon başında Eskişehirspor ile anlaşan ancak bu ekibin transfer yasağı nedeniyle resmi sözleşme imzalayamayan orta saha oyuncusu Tanase, Giresunspor'un Antalya'da kampına katıldı.

- Giresun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:21 Kaynak: DHA

Antalya, Cristian, Giresunspor, Spor
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